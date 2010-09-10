Качественное лабораторное оборудование

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Качественное лабораторное оборудование

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 10:35

Мы понимаем, что каждый клиент уникален, и поэтому у нас вы найдете широкий спектр оборудования для лаборатории https://www.lames-ltd.ru/ Будь то установки для анализа, измерительные приборы или другие инструменты – мы готовы предложить решения, точно соответствующие вашим требованиям.
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