Что делать если вас обманули в автосалоне?
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Что делать если вас обманули в автосалоне?
Что делать если вас обманули в автосалоне?
Re: Что делать если вас обманули в автосалоне?
Как минимум, идти в полицию, а потом судиться. Хороший юрист все может решить. Рекомендую ознакомиться со статьей https://gorodschekino.ru/chto-delat-esl ... vtosalone/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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