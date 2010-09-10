Что делать если вас обманули в автосалоне?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что делать если вас обманули в автосалоне?

Сообщение klonik » 30 минут назад

Что делать если вас обманули в автосалоне?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1269
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что делать если вас обманули в автосалоне?

Сообщение zevc » 29 минут назад

Как минимум, идти в полицию, а потом судиться. Хороший юрист все может решить. Рекомендую ознакомиться со статьей https://gorodschekino.ru/chto-delat-esl ... vtosalone/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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