Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1270
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 22 минуты назад

После того, как большинство перебралось из инсты в ВК, раскрутить группу в последнем стало просто невозможно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот – аудитория появилась, есть кого привлекать. Есть у кого рабочие советы по продвижению? Поделитесь, плиз, на профпродвижение денег нет.
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