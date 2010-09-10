Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
После того, как большинство перебралось из инсты в ВК, раскрутить группу в последнем стало просто невозможно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот – аудитория появилась, есть кого привлекать. Есть у кого рабочие советы по продвижению? Поделитесь, плиз, на профпродвижение денег нет.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей