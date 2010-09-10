Сообщение zevc » Сегодня, 14:29

После того, как большинство перебралось из инсты в ВК, раскрутить группу в последнем стало просто невозможно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот – аудитория появилась, есть кого привлекать. Есть у кого рабочие советы по продвижению? Поделитесь, плиз, на профпродвижение денег нет.