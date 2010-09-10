Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1271
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:29

После того, как большинство перебралось из инсты в ВК, раскрутить группу в последнем стало просто невозможно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот – аудитория появилась, есть кого привлекать. Есть у кого рабочие советы по продвижению? Поделитесь, плиз, на профпродвижение денег нет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 25 минут назад

У меня на такой случай только один совет, это накрутка. Причем не абы какая, а по типу той, что тут https://bosslike.ru/ вот предлагают. Потому что подписчики из ВК сейчас массово в телеграмм уходят, а там действуют совершенно другие правила. И чтобы хоть как-то выделяться, нужно иметь как можно больше подписчиков, которые готовы оценивать записи. Без них, пусть и накрученных, успеха не добиться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость