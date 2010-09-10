Подскажите
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Подскажите
После того, как большинство перебралось из инсты в ВК, раскрутить группу в последнем стало просто невозможно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот – аудитория появилась, есть кого привлекать. Есть у кого рабочие советы по продвижению? Поделитесь, плиз, на профпродвижение денег нет.
Re: Подскажите
У меня на такой случай только один совет, это накрутка. Причем не абы какая, а по типу той, что тут https://bosslike.ru/ вот предлагают. Потому что подписчики из ВК сейчас массово в телеграмм уходят, а там действуют совершенно другие правила. И чтобы хоть как-то выделяться, нужно иметь как можно больше подписчиков, которые готовы оценивать записи. Без них, пусть и накрученных, успеха не добиться.
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