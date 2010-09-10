Бытовая химия Ecover
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Бытовая химия Ecover
Бытовая химия Ecover: плюсы и минусы продукции можете озвучить?
Re: Бытовая химия Ecover
Обожаю ее, беру уже не один год. Можете про все плюсы почитать в статье https://moidomiks.ru/vannaya/bytovaya-h ... produktsii Их реально больше, чем минусов.
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