Бытовая химия Ecover

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1271
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бытовая химия Ecover

Сообщение zevc » 41 минуту назад

Бытовая химия Ecover: плюсы и минусы продукции можете озвучить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1266
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Бытовая химия Ecover

Сообщение klonik » 41 минуту назад

Обожаю ее, беру уже не один год. Можете про все плюсы почитать в статье https://moidomiks.ru/vannaya/bytovaya-h ... produktsii Их реально больше, чем минусов.
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