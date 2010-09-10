Сообщение klonik » Сегодня, 13:17

Доброго дня, мамы, вопрос у меня к вам один – анаферон лично вашим детям помогает или нет? Не пишите мне про инструкцию, про отзывы, чисто ваши наблюдения интересны. Просто оказалось, что есть похожие препараты с ценой в три раза ниже. И я вся в раздумьях.