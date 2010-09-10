Подскажите
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Подскажите
Доброго дня, мамы, вопрос у меня к вам один – анаферон лично вашим детям помогает или нет? Не пишите мне про инструкцию, про отзывы, чисто ваши наблюдения интересны. Просто оказалось, что есть похожие препараты с ценой в три раза ниже. И я вся в раздумьях.
Re: Подскажите
Моим помогает, лучше, чем все остальное. Как-то раз брала таблетки с ежиком на упаковке, название уже и не помню – пока на анаферон их не заменила, улучшений у детей в самочувствии не было. Вообще, о препарате очень много разного говорят. Но среди всех, кого я знаю, все детям его дают и говорят, что дети долго не болеют. Вы можете проверить, просто держите таблетки под рукой на замену и все.
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