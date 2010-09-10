Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1270
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:17

Доброго дня, мамы, вопрос у меня к вам один – анаферон лично вашим детям помогает или нет? Не пишите мне про инструкцию, про отзывы, чисто ваши наблюдения интересны. Просто оказалось, что есть похожие препараты с ценой в три раза ниже. И я вся в раздумьях.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:36

Моим помогает, лучше, чем все остальное. Как-то раз брала таблетки с ежиком на упаковке, название уже и не помню – пока на анаферон их не заменила, улучшений у детей в самочувствии не было. Вообще, о препарате очень много разного говорят. Но среди всех, кого я знаю, все детям его дают и говорят, что дети долго не болеют. Вы можете проверить, просто держите таблетки под рукой на замену и все.
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