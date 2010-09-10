Мухомор
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Мухомор
Здравствуйте, подскажите, я могу где-нибудь легально приобрести мухоморы? В свободной продаже вообще ни разу не встречала, ни в аптеках, ни в лавках натуральных продуктов. Через интернет боюсь, вдруг дрянь какую ядовитую продадут?
Re: Мухомор
Приветствую, конечно можете, мухоморы абсолютно легальны на территории России, их можно приобретать, хранить и употреблять в пищу безо всякого страха быть пойманным и наказанным. А интернет - это единственное место, где я смогла их найти, купить мухомор можно на сайте компании Красный мухомор, абсолютно официально)
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