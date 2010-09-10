Сообщение klonik » Сегодня, 15:18

Здравствуйте, подскажите, я могу где-нибудь легально приобрести мухоморы? В свободной продаже вообще ни разу не встречала, ни в аптеках, ни в лавках натуральных продуктов. Через интернет боюсь, вдруг дрянь какую ядовитую продадут?