Мухомор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1270
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мухомор

Сообщение klonik » Сегодня, 15:18

Здравствуйте, подскажите, я могу где-нибудь легально приобрести мухоморы? В свободной продаже вообще ни разу не встречала, ни в аптеках, ни в лавках натуральных продуктов. Через интернет боюсь, вдруг дрянь какую ядовитую продадут?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мухомор

Сообщение zevc » Сегодня, 16:42

Приветствую, конечно можете, мухоморы абсолютно легальны на территории России, их можно приобретать, хранить и употреблять в пищу безо всякого страха быть пойманным и наказанным. А интернет - это единственное место, где я смогла их найти, купить мухомор можно на сайте компании Красный мухомор, абсолютно официально)
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