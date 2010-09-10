Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Здравствуйте, видела в интернете прикольные ролики, вроде показывают обычное яблоко, потом разрезают и оказывается это не яблоко, а пирожное! Это прям фантастика какая-то. Подскажите, а в реальности купить такое возможно?