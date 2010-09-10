Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1270
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:32

Здравствуйте, видела в интернете прикольные ролики, вроде показывают обычное яблоко, потом разрезают и оказывается это не яблоко, а пирожное! Это прям фантастика какая-то. Подскажите, а в реальности купить такое возможно?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1274
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:59

Доброго времени суток, эту фантастику можно не только купить в реальности, но и с превеликим удовольствием съесть! Мы у Куклиновой такие приколюхи берем периодически, можно посмотреть на сайте, там много разнообразной съедобной красоты, а можно пирожные заказать, они вам хоть черта лысого слепят, будет выглядеть как настоящий, но совершенно съедобный и удивительно вкусный!
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