Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, видела в интернете прикольные ролики, вроде показывают обычное яблоко, потом разрезают и оказывается это не яблоко, а пирожное! Это прям фантастика какая-то. Подскажите, а в реальности купить такое возможно?
Re: Подскажите
Доброго времени суток, эту фантастику можно не только купить в реальности, но и с превеликим удовольствием съесть! Мы у Куклиновой такие приколюхи берем периодически, можно посмотреть на сайте, там много разнообразной съедобной красоты, а можно пирожные заказать, они вам хоть черта лысого слепят, будет выглядеть как настоящий, но совершенно съедобный и удивительно вкусный!
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