Коронка на зуб, виды
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Коронка на зуб, виды
Камрады, какую зубную коронку лучше выбрать, чтобы не переплатить непонятно за что, и чтобы при этом качество было хорошим? Металлокерамика, циркониевые, металлопластмассовые..? Есть на нашем форуме стоматологи или просто те, кто себе их ставил? Я пока остановился на металлокерамике, по скидке в Эскулап https://esculapdent.ru/ они 15 тыс. стоят за штуку. Мне 3 шт. нужно.
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