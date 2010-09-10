Коронка на зуб, виды

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Коронка на зуб, виды

Сообщение Buneyaz » 49 минут назад

Камрады, какую зубную коронку лучше выбрать, чтобы не переплатить непонятно за что, и чтобы при этом качество было хорошим? Металлокерамика, циркониевые, металлопластмассовые..? Есть на нашем форуме стоматологи или просто те, кто себе их ставил? Я пока остановился на металлокерамике, по скидке в Эскулап https://esculapdent.ru/ они 15 тыс. стоят за штуку. Мне 3 шт. нужно.
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