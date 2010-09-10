Застольная игра. Мафия?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Застольная игра. Мафия?
Друзья, в Мафию интересно играть или не очень? Мне нужно выбрать застольную игру для взрослых, будем отмечать юбилей, гостей двенадцать человек. В ютубе посмотрел различные видео игры в Мафию с профессиональным ведущим, выглядит вроде прикольно. Вы играли? Какие еще интересные игры можете подсказать?
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