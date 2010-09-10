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Підкажіть
Дівчат, підкладкова тканина для куртки дитячої якась особлива має бути або тут https://bravo-textile.com.ua/product-ca ... podkladka/ можна взяти? Дивлюся по старих курточках сина, скрізь використовується різна тканина. І практично вся вона міцністю не відрізняється. Тобто буквально через пару місяців після носіння починає розповзатися. Та так, що і зашивати марно, вона ніби сипнеться просто.
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