Чем хороша в отелях автоматизация процессов бронирования?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Чем хороша в отелях автоматизация процессов бронирования?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:47

Чем хороша в отелях автоматизация процессов бронирования?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1271
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Чем хороша в отелях автоматизация процессов бронирования?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:50

Сейчас все к этому идет, это хорошо и для людей, и для бизнеса. Ведь меньше посредников... Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://konkurent.ru/article/62604 по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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