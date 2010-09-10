Сообщение klonik » Вчера, 20:02

Девчат, а можно ли на двухкомнатную квартиру взять один увлажнитель воздуха? Я присмотрела один, цена, конечно, вообще не бюджетная, но вместе с увлажнением у него еще и функция очищения идет. Воздух нужно увлажнять по всей квартире, одного агрегата хватит?