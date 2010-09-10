Стоит ли использовать бесплатный хостинг?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоит ли использовать бесплатный хостинг?

Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Стоит ли использовать бесплатный хостинг?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоит ли использовать бесплатный хостинг?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:39

Эта экономия может выйти только боком потом... Сами убедитесь http://nlbkazan.com/stoit-li-ispolzovat ... j-xosting/ , там получите столько ограничений. что толку от хостинга для вашего сайта будет ноль. Я вот не экономлю на подобном, лучше хорошая скорость и нормальный объем на диске, чем геморрой...
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