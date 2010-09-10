Стоит ли использовать бесплатный хостинг?
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Стоит ли использовать бесплатный хостинг?
Стоит ли использовать бесплатный хостинг?
Re: Стоит ли использовать бесплатный хостинг?
Эта экономия может выйти только боком потом... Сами убедитесь http://nlbkazan.com/stoit-li-ispolzovat ... j-xosting/ , там получите столько ограничений. что толку от хостинга для вашего сайта будет ноль. Я вот не экономлю на подобном, лучше хорошая скорость и нормальный объем на диске, чем геморрой...
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