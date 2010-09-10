Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?

Сообщение klonik » Сегодня, 16:53

Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1281
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?

Сообщение zevc » Сегодня, 17:56

Ой, про сколько уловок этих автосалонов я только не слышала и не читала... Жуть становится, что бывает выдумывают. Вот https://autosiga.ru/avtostati/2767-mosh ... avtodilery берите на заметку хорошую статью по теме.
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