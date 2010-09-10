Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?
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Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?
Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?
Re: Какие уловки придумывают автосалоны для увеличение прибыли?
Ой, про сколько уловок этих автосалонов я только не слышала и не читала... Жуть становится, что бывает выдумывают. Вот https://autosiga.ru/avtostati/2767-mosh ... avtodilery берите на заметку хорошую статью по теме.
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