Дубинка телескопическая законы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Дубинка телескопическая законы
Какие законы регулируют использование телескопической дубинки? Хочу купить для самообороны, потому что с недавним заездом в наш подъезд одного "хорошего" человека вдруг стало всем очень весело жить. Здесь https://mosdef.ru/catalog/different/ понравилась дубинка телескопическая большая, что о ней можете сказать? У вас какая и за сколько её брали?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей