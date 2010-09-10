Дубинка телескопическая законы

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Дубинка телескопическая законы

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:24

Какие законы регулируют использование телескопической дубинки? Хочу купить для самообороны, потому что с недавним заездом в наш подъезд одного "хорошего" человека вдруг стало всем очень весело жить. Здесь https://mosdef.ru/catalog/different/ понравилась дубинка телескопическая большая, что о ней можете сказать? У вас какая и за сколько её брали?
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