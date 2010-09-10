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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 137 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Дубинка телескопическая законы Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:24 Какие законы регулируют использование телескопической дубинки? Хочу купить для самообороны, потому что с недавним заездом в наш подъезд одного "хорошего" человека вдруг стало всем очень весело жить. Здесь https://mosdef.ru/catalog/different/ понравилась дубинка телескопическая большая, что о ней можете сказать? У вас какая и за сколько её брали? Вернуться к началу

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