Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:19

Девчат, а можно ли на двухкомнатную квартиру взять один увлажнитель воздуха? Я присмотрела один, цена, конечно, вообще не бюджетная, но вместе с увлажнением у него еще и функция очищения идет. Воздух нужно увлажнять по всей квартире, одного агрегата хватит?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1277
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:23

Вряд ли, там же не комнатами измеряется, а рабочей площадью. Вы по ней увлажнители воздуха выбирайте на https://bobbystore.kg/category/bytovaya ... i-komfort/ . А то может получиться так, что вы в комнату в пятнадцать квадратов поставите увлажнитель, который всего на пять квадратов рассчитан. Ну и еще не забывайте, что стены воздух не пропускают. То есть один увлажнитель идет на одну комнату, никак иначе.
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