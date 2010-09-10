Подскажите
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Подскажите
Девчат, а можно ли на двухкомнатную квартиру взять один увлажнитель воздуха? Я присмотрела один, цена, конечно, вообще не бюджетная, но вместе с увлажнением у него еще и функция очищения идет. Воздух нужно увлажнять по всей квартире, одного агрегата хватит?
Re: Подскажите
Вряд ли, там же не комнатами измеряется, а рабочей площадью. Вы по ней увлажнители воздуха выбирайте на https://bobbystore.kg/category/bytovaya ... i-komfort/ . А то может получиться так, что вы в комнату в пятнадцать квадратов поставите увлажнитель, который всего на пять квадратов рассчитан. Ну и еще не забывайте, что стены воздух не пропускают. То есть один увлажнитель идет на одну комнату, никак иначе.
Re: Подскажите
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