Сообщение klonik » Сегодня, 17:00

Всем привет, приобретаем жилье, по деньгам тянем только на студию, площадь большая, но пространство единое. Как это все делить на комнаты или кухни - ума не приложу. Нужна помощь профессионала, с частниками по объявлению побаиваюсь связываться.