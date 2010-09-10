Дизайн интерьера
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Дизайн интерьера
Всем привет, приобретаем жилье, по деньгам тянем только на студию, площадь большая, но пространство единое. Как это все делить на комнаты или кухни - ума не приложу. Нужна помощь профессионала, с частниками по объявлению побаиваюсь связываться.
Re: Дизайн интерьера
Добрый день, так частник вам и не нужен, мне кажется лучше обращаться к тем, которые делают все под ключ. Ну нарисует он вам красивую картинку, а реализовывать ее как? Нанимать бригаду, покупать материалы... Мы все объединили в одно, заказали дизайн интерьера, они нам все с начала и до самого конца делали. Материалы, работники, мебель, элементы интерьера - мы сами ничего не ездили покупать!
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