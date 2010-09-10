Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, сын расхлестал все-таки свой квадроцикл, долго и упорно пытался его угробить, все-таки у него это получилось, теперь мы на распутье - то ли на свалку, то ли можно еще починить. Есть где сервис по ремонту такой техники?
Re: Подскажите
Доброго времени суток, посмотрите на сайте xtrememachines, насколько я помню когда мы там снегоход брали, они озвучивали, что можно будет воспользоваться их сервисом технического обслуживания, вот ссылка https://xtrememachines.ru/, возможно они берут в ремонт и те аппараты, которые не у них покупали, если это вообще возможно, надо смотреть насколько ваш деть аппарат повредил.
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