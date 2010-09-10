Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1284
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:06

Приветствую, подскажите, сын расхлестал все-таки свой квадроцикл, долго и упорно пытался его угробить, все-таки у него это получилось, теперь мы на распутье - то ли на свалку, то ли можно еще починить. Есть где сервис по ремонту такой техники?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1289
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:24

Доброго времени суток, посмотрите на сайте xtrememachines, насколько я помню когда мы там снегоход брали, они озвучивали, что можно будет воспользоваться их сервисом технического обслуживания, вот ссылка https://xtrememachines.ru/, возможно они берут в ремонт и те аппараты, которые не у них покупали, если это вообще возможно, надо смотреть насколько ваш деть аппарат повредил.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя