Сообщение klonik » Сегодня, 17:06

Приветствую, подскажите, сын расхлестал все-таки свой квадроцикл, долго и упорно пытался его угробить, все-таки у него это получилось, теперь мы на распутье - то ли на свалку, то ли можно еще починить. Есть где сервис по ремонту такой техники?