Медицинское оборудование

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1284
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медицинское оборудование

Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Свой косметический кабинет с нормальным оборудованием это дорого? По образованию фельдшер, работаю на скорой, смотрю в сторону бьюти. Никак не могу понять, что с ценами и с чего начинать. Готова к кредиту до миллиона рублей, уложусь в эту сумму?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1289
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Медицинское оборудование

Сообщение zevc » Сегодня, 20:31

Ой, может, вам при таком раскладе социальный контракт попробовать оформить? По нему сейчас тоже можно медицинское оборудование закупить, из средств, которые соцзащита предоставляет. А вообще начинать надо с плана. Четко, по пунктам – чем хотите заниматься, что для этого надо и далее по списку. Медицинское образование это, конечно, для вас плюс, но обучение конкретному направлению никто не отменял.
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