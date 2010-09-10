Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Свой косметический кабинет с нормальным оборудованием это дорого? По образованию фельдшер, работаю на скорой, смотрю в сторону бьюти. Никак не могу понять, что с ценами и с чего начинать. Готова к кредиту до миллиона рублей, уложусь в эту сумму?