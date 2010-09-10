Медицинское оборудование
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Медицинское оборудование
Свой косметический кабинет с нормальным оборудованием это дорого? По образованию фельдшер, работаю на скорой, смотрю в сторону бьюти. Никак не могу понять, что с ценами и с чего начинать. Готова к кредиту до миллиона рублей, уложусь в эту сумму?
Re: Медицинское оборудование
Ой, может, вам при таком раскладе социальный контракт попробовать оформить? По нему сейчас тоже можно медицинское оборудование закупить, из средств, которые соцзащита предоставляет. А вообще начинать надо с плана. Четко, по пунктам – чем хотите заниматься, что для этого надо и далее по списку. Медицинское образование это, конечно, для вас плюс, но обучение конкретному направлению никто не отменял.
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