Лечение рака
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Лечение рака
В последнее время наконец-то начали говорить об онкологии, как об обычной болезни. Но все равно диагноз сваливается неожиданно. У меня обнаружили рак молочной железы, прогнозы хорошие, назначили лечение. Близкие не поняли, переживают. Есть ли какая-то психологическая поддержка на такие случаи?
Re: Лечение рака
Конечно, в том же онкологическом центре должен быть психолог, который работает с больными и их родственниками. У нас сестра до последнего не могла принять мамин диагноз, хотя вообще уже никаких сомнений не было. По итогу более-менее успокоилась, когда тут https://zaruku.com/ всю информацию про мамину болезнь нашла. Думаю, если бы тогда обратились к психологу, стало бы легче.
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