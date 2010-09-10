Сообщение klonik » Сегодня, 17:39

В последнее время наконец-то начали говорить об онкологии, как об обычной болезни. Но все равно диагноз сваливается неожиданно. У меня обнаружили рак молочной железы, прогнозы хорошие, назначили лечение. Близкие не поняли, переживают. Есть ли какая-то психологическая поддержка на такие случаи?