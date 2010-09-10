Водяной теплый пол под ключ

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1284
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Водяной теплый пол под ключ

Сообщение klonik » Сегодня, 18:37

Может кто в столице заказывал водяной теплый пол под ключ, каких мастеров в этой услуге можете посоветовать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1289
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Водяной теплый пол под ключ

Сообщение zevc » Сегодня, 20:58

Мы в Москве долго варианты перебирали. прежде чем остановились на sankt-tehnik.ru Они уже много лет водяной теплый пол под ключ монтируют, опыт огромный, ценик не высокий. Так что в итоге выбор оказался очевидным и очень правильным. Советую и вам.
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