Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1284 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Наушники Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 19:41 Народ, подскажите, где можно купить хорошие беспроводные наушники? Братик хочет на ДР себе, так что срочно нужно заказать) Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1289 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Наушники Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 21:43 Можете вот тут https://www.pult.ru/product/naushniki/ поискать достойные модели на покупку. Хороший большой каталог с не высокими ценами на товары. Я себе именно там брала в пролом месяце новые, а то старые уронила случайно и видимо какой-то проводок от удара отошел и перестал левый ух звучать...) Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»