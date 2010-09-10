Наушники

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1284
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Наушники

Сообщение klonik » Сегодня, 19:41

Народ, подскажите, где можно купить хорошие беспроводные наушники? Братик хочет на ДР себе, так что срочно нужно заказать)
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1289
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Наушники

Сообщение zevc » Сегодня, 21:43

Можете вот тут https://www.pult.ru/product/naushniki/ поискать достойные модели на покупку. Хороший большой каталог с не высокими ценами на товары. Я себе именно там брала в пролом месяце новые, а то старые уронила случайно и видимо какой-то проводок от удара отошел и перестал левый ух звучать...)
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