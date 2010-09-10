Подскажите
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Подскажите
Подскажите сколько стоит ременно-плечевая система WARBELT с подсумками?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Подскажите
Я видела её в продаже в каталоге вот этого интернет-магазина https://fedur.com.ua/reminno-plecheva-systema Там ременно-плечевая система WARBELT с подсумками MOLL 3 стоит 2800 гривен.Она с подсумками. Без подсумок можно купить подешевле однако я бы рекомендовала покупать именно с ними.
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