Подскажите

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Подскажите

Сообщение Радищева » Вчера, 07:56

Подскажите сколько стоит ременно-плечевая система WARBELT с подсумками?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Подскажите

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 17:51

Я видела её в продаже в каталоге вот этого интернет-магазина https://fedur.com.ua/reminno-plecheva-systema Там ременно-плечевая система WARBELT с подсумками MOLL 3 стоит 2800 гривен.Она с подсумками. Без подсумок можно купить подешевле однако я бы рекомендовала покупать именно с ними.
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