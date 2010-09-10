Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?
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Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?
Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?
Re: Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?
А вы вот тут https://dachaklub.ru/kak-sdelat-pridomo ... zajna.html почитайте. Очень хороший материал по теме ландшафтного дизайна. Так много вопросов рассмотрено, что не только новичкам в этом деле будет интересно.
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