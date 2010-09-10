Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?

Сообщение zevc » Вчера, 22:11

Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как сделать придомовую территорию красивой при помощи ландшафтного дизайна?

Сообщение klonik » Вчера, 22:13

А вы вот тут https://dachaklub.ru/kak-sdelat-pridomo ... zajna.html почитайте. Очень хороший материал по теме ландшафтного дизайна. Так много вопросов рассмотрено, что не только новичкам в этом деле будет интересно.
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