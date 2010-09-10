Преимущества замены окон к зиме

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Преимущества замены окон к зиме

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

Преимущества замены окон к зиме можете подсказать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Преимущества замены окон к зиме

Сообщение zevc » Вчера, 22:30

Ремонт решили делать или просто уже пришел окнам их срок? Рекомендую ознакомиться со статьей https://themechanic.ru/zamena-okon-k-zime в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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