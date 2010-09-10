Как подобрать идеальное украшение для своего образа?
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Как подобрать идеальное украшение для своего образа?
Как подобрать идеальное украшение для своего образа?
Re: Как подобрать идеальное украшение для своего образа?
Попробуйте спрашивать мнения у ваших близких - они не соврут) Рекомендую ознакомиться со статьей https://people.eu.com/ukrasheniya-s-nat ... braza.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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