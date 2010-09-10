Как подобрать идеальное украшение для своего образа?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как подобрать идеальное украшение для своего образа?

Сообщение klonik » Сегодня, 01:13

Как подобрать идеальное украшение для своего образа?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как подобрать идеальное украшение для своего образа?

Сообщение zevc » Сегодня, 01:15

Попробуйте спрашивать мнения у ваших близких - они не соврут) Рекомендую ознакомиться со статьей https://people.eu.com/ukrasheniya-s-nat ... braza.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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