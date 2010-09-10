Как правильно выбрать помолвочные кольца?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как правильно выбрать помолвочные кольца?

Сообщение zevc » Сегодня, 01:22

Как правильно выбрать помолвочные кольца?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как правильно выбрать помолвочные кольца?

Сообщение klonik » Сегодня, 01:23

Могла бы вам многое расписать и посоветовать. но зачем, когда есть вот такие прекрасные статьи https://development.eu.com/kak-pravilno ... evest.html Там все от и до вам расскажут про все самые тонкие тонкости) Вникайте!)
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