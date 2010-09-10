Как правильно выбрать помолвочные кольца?
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Как правильно выбрать помолвочные кольца?
Как правильно выбрать помолвочные кольца?
Re: Как правильно выбрать помолвочные кольца?
Могла бы вам многое расписать и посоветовать. но зачем, когда есть вот такие прекрасные статьи https://development.eu.com/kak-pravilno ... evest.html Там все от и до вам расскажут про все самые тонкие тонкости) Вникайте!)
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