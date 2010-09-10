Выбор брокера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Выбор брокера
Как думаете, трейдинг можно считать полноценной работой в плане занятости или нет? Ведь если так посмотреть, для получения прибыли нужно постоянно сидеть в приложении, отслеживать курсы и делать ставки. Не будешь этим заниматься, не будет и прибыли. Так ведь?
Re: Выбор брокера
Да, именно так, но с одним небольшим нюансом. Если у Linegestix регистрироваться, то можно торговать самому, либо можно передать деньги опытному игроку по договору. Во втором случае сидеть в приложении, на сайте или где-то еще не обязательно, потому что сделки проводятся другим игроком. Правда, хорошего найти трудно, да и прибылью придется делиться в любом случае.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя