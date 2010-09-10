Сообщение zevc » Сегодня, 11:02

Да, именно так, но с одним небольшим нюансом. Если у Linegestix регистрироваться, то можно торговать самому, либо можно передать деньги опытному игроку по договору. Во втором случае сидеть в приложении, на сайте или где-то еще не обязательно, потому что сделки проводятся другим игроком. Правда, хорошего найти трудно, да и прибылью придется делиться в любом случае.