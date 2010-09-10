Выбор брокера

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Выбор брокера

Сообщение klonik » Сегодня, 10:04

Как думаете, трейдинг можно считать полноценной работой в плане занятости или нет? Ведь если так посмотреть, для получения прибыли нужно постоянно сидеть в приложении, отслеживать курсы и делать ставки. Не будешь этим заниматься, не будет и прибыли. Так ведь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1297
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Выбор брокера

Сообщение zevc » Сегодня, 11:02

Да, именно так, но с одним небольшим нюансом. Если у Linegestix регистрироваться, то можно торговать самому, либо можно передать деньги опытному игроку по договору. Во втором случае сидеть в приложении, на сайте или где-то еще не обязательно, потому что сделки проводятся другим игроком. Правда, хорошего найти трудно, да и прибылью придется делиться в любом случае.
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