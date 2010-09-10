Частный Детский Сад
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Частный Детский Сад
Наш детский сад Лодка Знаний https://kindergarten.spb.ru/ - это место, где забота о детях - наша главная миссия. Уже много лет мы предоставляем комфортную и безопасную среду, где дети могут чувствовать себя как дома. Нас гордят опытные преподаватели и специалисты с необходимыми лицензиями, которые создают благоприятную образовательную атмосферу.
Мы следуем всем федеральным образовательным программам, однако также используем различные методы, способствующие развитию языка, интеллекта, творческих способностей и финансовой грамотности. Мы готовим вашего ребенка к школе и индивидуально подходим к каждому ученику. При необходимости, мы предоставляем индивидуальные занятия с логопедом, психологом и специалистом по дефициту, чтобы помочь вашему ребенку раскрыть свой потенциал и преодолеть трудности.
У нас также есть множество дополнительных услуг, включая искусственную студию, изучение английского языка, шахматы, фитбол и многое другое. Мы принимаем заботу о вашем ребенке на всеобщем уровне, предоставляя постоянное проживание и здоровое пятиразовое питание.
Наша команда состоит из высококвалифицированных педагогов и специалистов с богатым опытом работы с детьми. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, посещая семинары и обучающие курсы, чтобы обеспечить профессиональную и дружественную атмосферу для наших сотрудников.
Если вы заинтересованы в записи своего ребенка в наш детский сад, вам потребуется заключить договор и оплатить соответствующие услуги. Мы принимаем платежи по дошкольному образованию и уходу за ребенком из материнского капитала с полной прозрачностью и безопасностью транзакций.
Мы удобно расположены в самом центре Санкт-Петербурга, всего в шаговой доступности от станции метро "Площадь Восстания".
Мы следуем всем федеральным образовательным программам, однако также используем различные методы, способствующие развитию языка, интеллекта, творческих способностей и финансовой грамотности. Мы готовим вашего ребенка к школе и индивидуально подходим к каждому ученику. При необходимости, мы предоставляем индивидуальные занятия с логопедом, психологом и специалистом по дефициту, чтобы помочь вашему ребенку раскрыть свой потенциал и преодолеть трудности.
У нас также есть множество дополнительных услуг, включая искусственную студию, изучение английского языка, шахматы, фитбол и многое другое. Мы принимаем заботу о вашем ребенке на всеобщем уровне, предоставляя постоянное проживание и здоровое пятиразовое питание.
Наша команда состоит из высококвалифицированных педагогов и специалистов с богатым опытом работы с детьми. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, посещая семинары и обучающие курсы, чтобы обеспечить профессиональную и дружественную атмосферу для наших сотрудников.
Если вы заинтересованы в записи своего ребенка в наш детский сад, вам потребуется заключить договор и оплатить соответствующие услуги. Мы принимаем платежи по дошкольному образованию и уходу за ребенком из материнского капитала с полной прозрачностью и безопасностью транзакций.
Мы удобно расположены в самом центре Санкт-Петербурга, всего в шаговой доступности от станции метро "Площадь Восстания".
1 сообщение • Страница 1 из 1
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