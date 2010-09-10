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Ingritt Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45 Частный Детский Сад Цитата Сообщение Ingritt » Сегодня, 16:55

Мы следуем всем федеральным образовательным программам, однако также используем различные методы, способствующие развитию языка, интеллекта, творческих способностей и финансовой грамотности. Мы готовим вашего ребенка к школе и индивидуально подходим к каждому ученику. При необходимости, мы предоставляем индивидуальные занятия с логопедом, психологом и специалистом по дефициту, чтобы помочь вашему ребенку раскрыть свой потенциал и преодолеть трудности.

У нас также есть множество дополнительных услуг, включая искусственную студию, изучение английского языка, шахматы, фитбол и многое другое. Мы принимаем заботу о вашем ребенке на всеобщем уровне, предоставляя постоянное проживание и здоровое пятиразовое питание.

Наша команда состоит из высококвалифицированных педагогов и специалистов с богатым опытом работы с детьми. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, посещая семинары и обучающие курсы, чтобы обеспечить профессиональную и дружественную атмосферу для наших сотрудников.

Если вы заинтересованы в записи своего ребенка в наш детский сад, вам потребуется заключить договор и оплатить соответствующие услуги. Мы принимаем платежи по дошкольному образованию и уходу за ребенком из материнского капитала с полной прозрачностью и безопасностью транзакций.

Мы удобно расположены в самом центре Санкт-Петербурга, всего в шаговой доступности от станции метро "Площадь Восстания". Наш детский сад Лодка Знаний https://kindergarten.spb.ru/ - это место, где забота о детях - наша главная миссия. Уже много лет мы предоставляем комфортную и безопасную среду, где дети могут чувствовать себя как дома. Нас гордят опытные преподаватели и специалисты с необходимыми лицензиями, которые создают благоприятную образовательную атмосферу.Мы следуем всем федеральным образовательным программам, однако также используем различные методы, способствующие развитию языка, интеллекта, творческих способностей и финансовой грамотности. Мы готовим вашего ребенка к школе и индивидуально подходим к каждому ученику. При необходимости, мы предоставляем индивидуальные занятия с логопедом, психологом и специалистом по дефициту, чтобы помочь вашему ребенку раскрыть свой потенциал и преодолеть трудности.У нас также есть множество дополнительных услуг, включая искусственную студию, изучение английского языка, шахматы, фитбол и многое другое. Мы принимаем заботу о вашем ребенке на всеобщем уровне, предоставляя постоянное проживание и здоровое пятиразовое питание.Наша команда состоит из высококвалифицированных педагогов и специалистов с богатым опытом работы с детьми. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, посещая семинары и обучающие курсы, чтобы обеспечить профессиональную и дружественную атмосферу для наших сотрудников.Если вы заинтересованы в записи своего ребенка в наш детский сад, вам потребуется заключить договор и оплатить соответствующие услуги. Мы принимаем платежи по дошкольному образованию и уходу за ребенком из материнского капитала с полной прозрачностью и безопасностью транзакций.Мы удобно расположены в самом центре Санкт-Петербурга, всего в шаговой доступности от станции метро "Площадь Восстания". Вернуться к началу

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