Сообщение zevc » Сегодня, 12:40

Доброго времени суток, подскажите, сейчас в отпуске далеко от дома, у мамы заканчиваются лекарства, которые она принимает на постоянной основе, по приезду времени их искать не будет, можно где-то заказать нужные препараты, приехать и сразу забрать?