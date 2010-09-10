Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1299
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:40

Доброго времени суток, подскажите, сейчас в отпуске далеко от дома, у мамы заканчиваются лекарства, которые она принимает на постоянной основе, по приезду времени их искать не будет, можно где-то заказать нужные препараты, приехать и сразу забрать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1294
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:26

Приветствую, мы последнее время подсели на сайт Оксимед, это так удобно оказалось! Вы даже можете не забегать ни куда, можно заказать доставку курьером домой к моменту вашего приезда. Посмотрите здесь, по препаратам хороший ассортимент, мы всегда там находим все необходимое, и заказ на сайте можно оформить в любое удобное для вас время - хоть ночью)
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