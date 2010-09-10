Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток, подскажите, сейчас в отпуске далеко от дома, у мамы заканчиваются лекарства, которые она принимает на постоянной основе, по приезду времени их искать не будет, можно где-то заказать нужные препараты, приехать и сразу забрать?
Re: Подскажите
Приветствую, мы последнее время подсели на сайт Оксимед, это так удобно оказалось! Вы даже можете не забегать ни куда, можно заказать доставку курьером домой к моменту вашего приезда. Посмотрите здесь, по препаратам хороший ассортимент, мы всегда там находим все необходимое, и заказ на сайте можно оформить в любое удобное для вас время - хоть ночью)
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