Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1299
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:19

Где-то прописаны правила по тонировке задних стекол автомобиля? Знаю, что лобовое нельзя тонировать больше чем на 25%, сколько-то там еще на стекла передних дверей отводится. И ничего нет про зад, никакой информации. Кто что знает?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1294
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:18

Вот там же, где про лобовое и про передние двери написано, указано и про задние стекла. Если кратко, то к ним требований нет, тонировка стекол в этом случае может быть любой, хоть стопроцентной. Выдержку из правил можете сами найти в интернете, искать стоит по ПДД, там все четко написано. У меня зад затемнен, чтобы детям солнце не мешало, у сотрудников ГАИ вопросов ко мне нет.
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