Сообщение zevc » Сегодня, 14:19

Где-то прописаны правила по тонировке задних стекол автомобиля? Знаю, что лобовое нельзя тонировать больше чем на 25%, сколько-то там еще на стекла передних дверей отводится. И ничего нет про зад, никакой информации. Кто что знает?