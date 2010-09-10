Подскажите
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Подскажите
Где-то прописаны правила по тонировке задних стекол автомобиля? Знаю, что лобовое нельзя тонировать больше чем на 25%, сколько-то там еще на стекла передних дверей отводится. И ничего нет про зад, никакой информации. Кто что знает?
Re: Подскажите
Вот там же, где про лобовое и про передние двери написано, указано и про задние стекла. Если кратко, то к ним требований нет, тонировка стекол в этом случае может быть любой, хоть стопроцентной. Выдержку из правил можете сами найти в интернете, искать стоит по ПДД, там все четко написано. У меня зад затемнен, чтобы детям солнце не мешало, у сотрудников ГАИ вопросов ко мне нет.
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