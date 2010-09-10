Сообщение klonik » Сегодня, 11:50

Извините за просьбу, но нужна помощь от тех, кто работает в сфере строительства. Встала передо мной необходимость написать небольшую инструкцию-доклад на тему СРО. Что такое, как вступить, зачем надо и так далее. В инете общее описание, нужна конкретика. Если вы или ваши знакомые работали с этим, расскажите что к чему.