Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:50

Извините за просьбу, но нужна помощь от тех, кто работает в сфере строительства. Встала передо мной необходимость написать небольшую инструкцию-доклад на тему СРО. Что такое, как вступить, зачем надо и так далее. В инете общее описание, нужна конкретика. Если вы или ваши знакомые работали с этим, расскажите что к чему.
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