Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:04

Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1302
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?

Сообщение zevc » Сегодня, 14:06

Да и те, и другие хороши, сильно не зацикливайтесь на поисках недостатков) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим http://otkroyokno.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... D1%83.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя