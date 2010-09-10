Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?
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Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?
Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?
Re: Какие окна лучше кбе или рехау? Как не ошибиться при выборе?
Да и те, и другие хороши, сильно не зацикливайтесь на поисках недостатков) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим http://otkroyokno.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... D1%83.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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