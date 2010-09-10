Рецепты
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Рецепты
Наверно все любят вкусно покушать?) А вот готовить любит ли кто? Что у вас чаще всего на столе? Какие рецепты считаете лучшими?)
Re: Рецепты
Ой, мы вообще в семье всеядные, любим есть много и разное) Я обычно вдохновение на https://foodfolk.ru/ ищу, там рецептов на 10 жизней вперед собрано) Так что всем кухоманам рекомендую его в избранное добавить)
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