Рецепты

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1304
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рецепты

Сообщение zevc » Сегодня, 14:14

Наверно все любят вкусно покушать?) А вот готовить любит ли кто? Что у вас чаще всего на столе? Какие рецепты считаете лучшими?)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1299
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Рецепты

Сообщение klonik » Сегодня, 21:09

Ой, мы вообще в семье всеядные, любим есть много и разное) Я обычно вдохновение на https://foodfolk.ru/ ищу, там рецептов на 10 жизней вперед собрано) Так что всем кухоманам рекомендую его в избранное добавить)
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