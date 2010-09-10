Продвижение сайтов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1302
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продвижение сайтов

Сообщение zevc » Сегодня, 14:36

Только планирую запуск интернет магазина бижутерии, но очень переживаю по этому поводу, потому что не знаю, как пойдут дела. Подруга посоветовала мне проконсультироваться со специалистами, которые занимаются напрямую раскруткой сайта. Как вы считаете, стоит ли доверять им?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя