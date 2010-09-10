Продвижение сайтов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Продвижение сайтов
Только планирую запуск интернет магазина бижутерии, но очень переживаю по этому поводу, потому что не знаю, как пойдут дела. Подруга посоветовала мне проконсультироваться со специалистами, которые занимаются напрямую раскруткой сайта. Как вы считаете, стоит ли доверять им?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя