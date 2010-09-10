Продвижение сайтов
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Продвижение сайтов
Только планирую запуск интернет магазина бижутерии, но очень переживаю по этому поводу, потому что не знаю, как пойдут дела. Подруга посоветовала мне проконсультироваться со специалистами, которые занимаются напрямую раскруткой сайта. Как вы считаете, стоит ли доверять им?
Re: Продвижение сайтов
Я считаю, что стоит, потому что если у вас нет знаний и навыков на данную тематику, то вряд ли вы с помощью советов из интернета сможете обеспечить раскрутку сайта. Всё очень просто и вполне логично, каждый должен заниматься своим делом, то к чему лежит душа и то, что у него лучше всего получается. Для меня SEO продвижение стала отличной возможность познакомить аудиторию со своим бизнесом. Занимаемся с мужем продажей мягких игрушек через интернет и благодаря раскрутке дела очень быстро пошли вверх.
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