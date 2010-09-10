Продвижение сайтов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1304
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продвижение сайтов

Сообщение zevc » Сегодня, 14:36

Только планирую запуск интернет магазина бижутерии, но очень переживаю по этому поводу, потому что не знаю, как пойдут дела. Подруга посоветовала мне проконсультироваться со специалистами, которые занимаются напрямую раскруткой сайта. Как вы считаете, стоит ли доверять им?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1299
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продвижение сайтов

Сообщение klonik » Сегодня, 21:01

Я считаю, что стоит, потому что если у вас нет знаний и навыков на данную тематику, то вряд ли вы с помощью советов из интернета сможете обеспечить раскрутку сайта. Всё очень просто и вполне логично, каждый должен заниматься своим делом, то к чему лежит душа и то, что у него лучше всего получается. Для меня SEO продвижение стала отличной возможность познакомить аудиторию со своим бизнесом. Занимаемся с мужем продажей мягких игрушек через интернет и благодаря раскрутке дела очень быстро пошли вверх.
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