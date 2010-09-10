Сообщение zevc » Сегодня, 14:36

Только планирую запуск интернет магазина бижутерии, но очень переживаю по этому поводу, потому что не знаю, как пойдут дела. Подруга посоветовала мне проконсультироваться со специалистами, которые занимаются напрямую раскруткой сайта. Как вы считаете, стоит ли доверять им?