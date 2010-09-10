Фуршет

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1304
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фуршет

Сообщение zevc » Сегодня, 18:47

Где можно заказать качественный фуршет на мероприятие? Ищем по нормальным ценам вариант.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1299
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Фуршет

Сообщение klonik » Сегодня, 19:04

Заказывали фуршет на День Рождения в офис вот в этой lifeandtaste.shop компании, вышло очень удачно! Можете по нашим стопам пойти и обратится тоже туда. Цена вопроса не высока, зато в качестве еды уверена на все 100! Все будет свежее и вкусное. Плюс разнообразие еды у них отличное.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя