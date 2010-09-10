Фуршет
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Фуршет
Где можно заказать качественный фуршет на мероприятие? Ищем по нормальным ценам вариант.
Re: Фуршет
Заказывали фуршет на День Рождения в офис вот в этой lifeandtaste.shop компании, вышло очень удачно! Можете по нашим стопам пойти и обратится тоже туда. Цена вопроса не высока, зато в качестве еды уверена на все 100! Все будет свежее и вкусное. Плюс разнообразие еды у них отличное.
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