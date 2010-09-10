Выбор керамической плитки

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Выбор керамической плитки

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:41

Затеваю ремонт в доме. Кроме остальных строительных материалов понадобится керамическая плитка. Выбор в магазинах не впечатлил. А есть ли где-то более интересная керамическая плитка?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Выбор керамической плитки

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:52

Спорить о вкусах бесполезно. Вас выбор плитки не впечатлил, кому-то другому напротив того, что есть в магазинах, с избытком. Обширный выбор керамической плитки есть здесь https://www.studioardo.ru/catalog-collections/keramicheskaya-plitka/. Уверен, что там то Вы найдёте именно свой вариант, устраивающий Вас на все сто.
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