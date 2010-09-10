Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?

Сообщение Hiper » 28 минут назад

Добрый день, заказывал ли кто-то монтаж пластиковых окон в Питере недавно? И какой сейчас профиль самый ходовой? Что бы выбрать из профилей и стеклопакетов, все-таки есть разные варианты по разным профилям. Сейчас выбор среди производителей и номенклатуры огромный.
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